Tchad : Aide humanitaire essentielle pour les réfugiés du camp de Dougui

Cette initiative est rendue possible grâce au soutien financier du Fonds central d'intervention d'urgence des Nations Unies (United Nations CERF). L'UNICEF joue un rôle clé dans la réponse en matière d'eau, d'hygiène et d'assainissement pour les réfugiés, ainsi que pour les communautés hôtes affectées par la crise soudanaise. La distribution de ces kits est cruciale, surtout dans le contexte de crises humanitaires où l'accès à des installations sanitaires adéquates peut être limité. En fournissant ces articles essentiels, l’UNICEF aide non seulement à prévenir les maladies liées à une mauvaise hygiène, mais aussi à améliorer la qualité de vie des réfugiés vivant dans des conditions précaires. Cette action humanitaire témoigne de l'engagement continu des agences des Nations Unies et de la communauté internationale à répondre aux besoins des populations vulnérables. En coordonnant des efforts pour assurer l'accès à l'eau potable et à l'hygiène, nous contribuons à protéger la santé des réfugiés et à améliorer leur dignité en ces temps difficiles.