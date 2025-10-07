Alwihda Info
TCHAD

Tchad : Air Algérie dans le ciel tchadien à partir du 14 octobre 2025


Alwihda Info | Par Info Alwihda - 8 Octobre 2025



La ministre des Transports, de l’Aviation Civile et de la Météorologie nationale Fatima Goukouni Weddeye, a accordé ce mercredi 8 octobre 2025, une audience à l’ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République Algérienne Démocratique et Populaire, accrédité auprès de la République du Tchad, Son Excellence Djaouti Fayçal.

Au cours de cette rencontre cordiale et empreinte de fraternité, l’ambassadeur a officiellement annoncé que le vol inaugural de la compagnie nationale Air Algerie à destination de N'Djamena est programmé pour le mardi 14 octobre 2025. Cette ouverture marque un tournant majeur dans les relations bilatérales entre le Tchad et l’Algérie.

Elle sera suivie, à partir du 21 octobre 2025, du lancement des vols commerciaux opérés à raison de deux fréquences hebdomadaires sur les itinéraires suivants : 𝐴𝑙𝑔𝑒𝑟–𝑁’𝐷𝑗𝑎𝑚𝑒𝑛𝑎–𝐷𝑜𝑢𝑎𝑙𝑎–𝐴𝑙𝑔𝑒𝑟 et 𝐴𝑙𝑔𝑒𝑟–𝐷𝑜𝑢𝑎𝑙𝑎– 𝑁’𝐷𝑗𝑎𝑚𝑒𝑛𝑎 –𝐴𝑙𝑔𝑒𝑟.

La ministre s’est félicitée de cette avancée significative, qui s’inscrit pleinement dans la dynamique de coopération renforcée prônée par les plus hautes autorités des deux pays, à savoir le Maréchal Mahamat Idriss Deby Itno et le président Abdelmadjid Tebboune.

Selon elle, cette nouvelle liaison aérienne symbolise la volonté partagée de bâtir un avenir commun, fondé sur les échanges économiques, le rapprochement des peuples et la libre circulation au sein de l’espace africain.

Par ailleurs, dans le cadre de la libéralisation progressive du transport aérien sur le continent, la ministre Fatima Goukouni Weddeye a assuré son hôte que la 5ème liberté de l’air sera accordée à Air Algerie, en conformité avec les engagements du Tchad dans le cadre du Marché Unique du Transport Aérien Africain (MUTAA).

Cette mesure contribuera au développement économique sous-régionale, tout en favorisant une meilleure connectivité entre les capitales africaines.



