Tchad : Air France et le gouvernement discutent de l'amélioration des dessertes aériennes

La ministre des Transports, de l'Aviation civile et de la Météorologie nationale, Fatma Gkouhounie Weddeye, a reçu en audience une délégation d'Air France afin de discuter des modalités d'amélioration des dessertes aériennes du Tchad.



Les échanges ont porté sur la structure actuelle des vols et les difficultés rencontrées par la compagnie aérienne. Air France a expliqué avoir couplé la desserte de N'Djamena avec celle de Malabo, afin d'optimiser ses coûts et d'offrir des tarifs plus compétitifs. Cette nouvelle configuration a cependant entraîné une augmentation de la durée des vols, ce qui a un impact sur le prix des billets.



Des défis à relever



Les deux parties ont également évoqué d'autres problématiques qui affectent la desserte aérienne du Tchad, telles que :



La disponibilité du carburant d'aviation (Jet A1): Les pénuries de carburant peuvent entraîner des annulations de vols et des perturbations dans les horaires.

Les coûts élevés du handling: Les frais liés aux opérations au sol représentent une part importante des coûts d'exploitation des compagnies aériennes.

Les restrictions de survol: L'interdiction de survoler certains espaces aériens allonge la durée des vols et augmente les coûts.

Des solutions à trouver



Afin de remédier à ces difficultés, les deux parties se sont engagées à travailler ensemble. Des concertations seront menées avec l'Agence d'Aviation Civile du Tchad (ADAC) et les autres acteurs concernés pour trouver des solutions durables.



Les enjeux de cette coopération



L'amélioration des dessertes aériennes du Tchad est un enjeu majeur pour le développement économique du pays. Une desserte aérienne régulière et efficace permet de faciliter les échanges commerciaux, d'attirer les investissements et de promouvoir le tourisme.







La rencontre entre la ministre des Transports et la délégation d'Air France marque une étape importante dans le renforcement de la coopération entre les deux parties. Les discussions ont permis d'identifier les défis à relever et de définir les pistes de solutions pour améliorer la desserte aérienne du Tchad.