Tchad : Al-Anwar conclut une formation sur les médias électroniques et l'éthique professionnelle

Le journal Al-Anwar a officiellement clôturé, ce dimanche 9 février 2025, sa formation destinée à 35 journalistes, organisée avec le soutien financier de l'organisation « You are not alone » pour les œuvres humanitaires et caritatives au Tchad. Cette formation, qui s’est déroulée du 8 au 9 février 2025, s’est tenue dans la salle de l'Union générale des institutions de soutien à la langue arabe au Tchad, sous le thème "Les médias électroniques entre conscience humaine et éthique professionnelle".



Lors de la deuxième journée, Dr. Abdullah Yaqub Bukhari a animé une conférence intitulée "Les médias électroniques entre liberté de la presse et obligations professionnelles", mettant en avant l’importance de cette formation pour renforcer les compétences des journalistes et améliorer leur professionnalisme.



Dr. Hassaballah Mahdi Fadlah, président de l'Union des institutions de soutien à la langue arabe, a également pris la parole pour souligner l'importance de la formation continue dans le domaine du journalisme.



Par ailleurs, Dr. Mohamed El-Amin Ahmed Mohamed Al-Khatib a présenté une intervention sur l'approche académique et l'éthique du journalisme, insistant sur la nécessité d'un traitement objectif et équilibré de l'information, dans le respect des règles déontologiques de la profession.



La cérémonie de clôture a réuni plusieurs directeurs et enseignants, qui ont été honorés avec des certificats de reconnaissance offerts par l'organisation "Lest Wahdak". Parmi les personnalités distinguées figuraient :

🔹 Dr. Mohamed El-Amin Mahdi Fadlah,

🔹 Cheikh Habib Taher Ahmed, directeur de l'hôpital universitaire Roi Fayçal au Tchad,

🔹 L’ingénieur Faisal Hassan Hussein Abakar, représentant de l'Union des jeunes du Tchad.



Le président de la Gazette Al-Anwar, Issa Abakar Moussa, a exprimé sa gratitude envers l'organisation « You are not alone » pour son soutien à cette initiative. La cérémonie s'est conclue par une remise de certificats aux participants, suivie d'une récitation de versets du Coran et d'une photo de groupe en souvenir de cet événement.