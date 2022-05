Tchad : Al Nassour condamne fermement les atteintes lors de la manifestation de Wakit Tamma

Le parti Al Nassour a déploré ce 15 mai les tournures des manifestations de Wakit Tamma contre la présence militaire française. Mahamat Annadif Youssouf, président national du parti, a estimé que cela doit se faire absolument dans le cadre du respect de la loi et ne doit pas porter atteinte à la propriété publique et privée.



Le parti condamne fermement les atteintes aux biens perpétrées par certains intrus. Il appelle tous les citoyens à ne pas dévier des buts légitimes de la manifestation.



Al Nassour exhorte le gouvernement à s'ouvrir davantage à toutes les forces politiques et sociétales afin d'approfondir le dialogue sur toutes les questions intéressant le citoyen et qui pourraient contribuer à l'unité.