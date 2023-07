AFRIQUE Tchad-Algérie : la ministre des Transports terrestres et de la Sécurité routière en visite de travail à Alger

Alwihda Info | Par Info Alwihda - 11 Juillet 2023



La ministre des Transports terrestres et de la Sécurité routière, Fatima Goukouni Weddeye, à la tête d’une forte délégation, se trouve depuis dimanche 9 juin 2023, à Alger, en Algérie. La cheffe du département en charge des transports effectue une visite de travail de trois jours au cours de laquelle plusieurs rencontres de haut niveau sont prévues.

À son arrivée dans la capitale d’Algérie, la Ministre des Transports terrestres et de la Sécurité routière a été accueillie par son homologue YOUSSEF CHERFA, ministre algérien en charge des Transports, en présence de l’Ambassadeur du Tchad auprès de la République sœur d’Algérie, M. MOUCKHTAR WAWA DAHAB.



Au salon d’honneur, après un bref aperçu sur l’excellence des relations séculaires qu’entretiennent les deux pays depuis la nuit de temps, la ministre Mme FATIMA GOUKOUNI WEDDEYE a expliqué que son déplacement en Algérie, à la tête d’une forte délégation, s’inscrit en droite ligne de la vision des plus Hautes Autorités du pays qui font du transport et de la sécurité routière une de leurs priorités,, en incitant le département à s’inspirer du système de transport multimodal d’autres pays pour mieux organiser ce secteur encore à l’état embryonnaire et aussi de trouver des voies et moyens pour faciliter les échanges commerciaux.



Selon elle, la nouvelle vision du Président de Transition est de diversifier des partenariats avec des pays ayant un système de transport moderne et une façade maritime comme l’Algérie, pour le transport et le transit des marchandises à destination et en provenance du Tchad.



Avec la route transsaharienne qui se concrétise progressivement, l’Algérie qui dispose d'une façade maritime d’environ 1 200 kilomètres avec onze (11) ports de commerce pourrait être un partenaire stratégique, souligne-t-elle.



Ainsi, dans la capitale algérienne, l’agenda la ministre des Transports terrestres et de la Sécurité routière prévoit plusieurs activités notamment une rencontre bilatérale avec les autorités algériennes en charge des transports en vue de réactualiser le projet d’accord en matière des transports mis en sourdine depuis 2014, des séries des visites dans les installations portuaires, ferroviaires, et s’inspirer de l’expérience de ce pays en matière de sécurité routière.



Le ministre algérien en charge des Transports M. YOUSSEF CHERFA, tout en saluant le déplacement sur Alger, assure que son département ne ménagera aucun pour réchauffer les liens de coopération entre les deux pays en matière des transports y compris aérien. A cet effet, le patron des transports algérien rassure son homologue tchadienne que toutes les dispositions sont prises pour rendre les discussions fructueuses.



Bon à savoir : le ministère des Transports terrestres et de la Sécurité routière se fixe comme objectif principal, le développement d’un réseau de transports urbain et interurbain des populations et de leurs biens, à travers des infrastructures et équipements de transports modernes et adaptés, de veiller à la sécurité et la sécurisation des trafics, dans le but d'assurer la mobilité des personnes et le transport de marchandises sur l'ensemble du territoire national.





Dans la même rubrique : < > Cameroun : MAGRABI consulte dans l’arrondissement d’Obala Cameroun : mort tragique d'un étudiant tchadien de l'Université de Yaoundé 1 Afrique : les autorités doivent lutter contre la corruption et non ceux qui la dénoncent (Amnesty) Pour toute information, contactez-nous au : +(235) 99267667 ; 62883277 ; 66267667 (Bureau N'Djamena)