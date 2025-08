Cette rencontre s'est tenue à la demande de l'Ambassadeur, qui arrive en fin de mission. Les deux hommes ont échangé sur l'état des relations bilatérales, soulignant que les liens d'amitié, de confiance et de coopération entre le Tchad et l'Allemagne se sont intensifiés et consolidés ces derniers temps.





L'Ambassadeur Schotten a également remercié le Ministre pour la collaboration et le soutien qui ont marqué sa mission au Tchad.