Tchad-Allemagne : échange téléphonique entre Mahamat Idriss Deby et Angela Merkel

Le président du Conseil militaire de transition Mahamat Idriss Deby a eu ce 28 septembre un échange téléphonique avec la Chancelière fédérale d'Allemagne, Madame Angela Merkel.



L'entretien a porté sur les différents aspects de l'évolution de la transition au Tchad, notamment la formation du Conseil National de Transition, les préparatifs du Dialogue National Inclusif ainsi que les grands axes de la Feuille de route.



“L'occasion a été toute indiquée pour souligner la nécessité de l'accompagnent et de l'appui de l'Allemagne et de l'Union Européenne pour réussir la transition et le chronogramme fixé”, selon le président du CMT.



Mahamat Idriss Deby et Angela Merkel ont également fait un tour d'horizon sur les défis sécuritaires posés par le terrorisme dans les pays du Sahel.