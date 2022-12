Tchad : Alwihda Info distingué parmi les "champions" dans le traitement des thèmes liés à l’enfance

« Votre contribution, Homme des médias, est essentielle à la réalisation des droits de l’enfant. En 2022, vous avez consacré 1400 articles dans vos organes de presse respectifs aux questions relatives à l’enfance », ajoute le représentant résident de l’UNICEF Tchad.



Cette distinction des médias consiste à « encourager l’excellence professionnelle et les médias nationaux à ouvrir davantage leurs colonnes et antennes aux sujets d’actualités et aux droits de l’enfant », selon Laoro Gondjé, rapporteur général de la HAMA, représentant le président de l'institution.



Le procès-verbal se compose en catégories de médias :

- À N’Djamena : Radio Fm liberté avec 104 reportages réalisés ;

- En province : Radio de développement de Pala avec 116 reportages ;

- Presse écrite : journal Le Progrès avec 56 reportages réalisés ;

- Médias en ligne : journal Alwihda Info avec 178 articles écrits.