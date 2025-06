Tchad : Am-Timan célèbre la Fête de la Musique 2025 en différé et en toute lumière

Créée en 1982 en France par le ministère de la Culture, sous l'impulsion de Jack Lang, la Fête de la Musique a pour objectif de promouvoir la musique, qu'elle soit amateur ou professionnelle, et d'encourager l'expression musicale pour tous. Cette année, l'édition était placée sous le thème « La musique pour la cohésion publique ». Initialement prévue le 21 juin pour le solstice d'été, la célébration à Am-Timan a été organisée en différé en raison de circonstances exceptionnelles, notamment l'assassinat du chef de canton Dar-Salim.

Des discours inspirants et des prestations variées

Dans son mot de bienvenue, Ousmane Abdramane, président du comité d'organisation, s'est réjoui de la forte affluence du public, majoritairement composé de jeunes passionnés de musique. Il a rappelé que la musique est un puissant vecteur d'émotions et a remercié toutes les personnes ayant contribué au succès de l'événement.





De son côté, Saddam Mahamat Ibrahim, Délégué du développement touristique, de la culture et de l'artisanat, a souligné que : « La musique, au-delà de ses notes et de ses rythmes, est un langage universel. Elle a le pouvoir de rassembler, de guérir et de faire vibrer nos âmes. En cette journée, célébrons cette force qui nous unit et engageons-nous à promouvoir la paix et l’harmonie à travers notre passion commune. »





La célébration a été riche en couleurs, avec des prestations musicales, des scènes théâtrales, des lectures poétiques et des démonstrations de danse traditionnelle, pour le plus grand plaisir des participants.