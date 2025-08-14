Tchad : formation des journalistes du Moyen-Chari et du Mandoul à la lutte contre le ver de Guinée

La délégation provinciale du Moyen-Chari, en partenariat avec le Programme national d’éradication du ver de Guinée et le Centre Carter, organise ce vendredi 15 août 2025 à Sarh, un atelier de formation à l’intention des journalistes et animateurs de radio des provinces du Moyen-Chari et du Mandoul.



Cette rencontre vise à renforcer les connaissances des professionnels des médias sur la maladie et les stratégies mises en place pour son élimination définitive de la maladie dans les provinces du Mandoul et du Moyen-Chari au Tchad en général.



Le coordonnateur du programme national d’éradication du ver de Guinée, Dr Tchindebet Ouakou a précisé que l’objectif de cet atelier est d’informer les journalistes et les animateurs radio, et de rehausser leur niveau de connaissance sur cette maladie afin de leur permettre de mieux sensibiliser les communautés dans l’adoption et la promotion des comportements sains, compatibles avec leurs conditions de vie.



Le délégué sanitaire de la province du Moyen-Chari, Dr Mekonyo Golmian a indiqué que l’implication des professionnels des médias à lutter contre cette maladie est un geste à saluer et à encourager. Il les a exhortés à être des acteurs du changement de comportement au sein de leur communauté, afin de lutter contre cette maladie qui fait rage dans les provinces du Mandoul et du Moyen-Chari.



« À travers cette initiative, nous comptons sur votre implication active pour sensibiliser efficacement la population, en particulier dans les zones rurales, afin de contribuer à l’éradication totale du ver de Guinée dans ces deux provinces et dans tout le pays », a conclu le délégué sanitaire de la province du Moyen-Chari.



Il faut noter qu’au cours de la formation, les participants apprendront notamment à mieux informer les communautés sur les moyens de prévention, les signes d’alerte et l’importance du signalement des cas suspects.