Tchad : Dîner d'au revoir en l'honneur de la représentante du FMI





Le ministre Tahir Hamid Nguilin a salué le professionnalisme et l'engagement de Mme Viseth dans le renforcement des relations entre le Tchad et les institutions internationales. Il a mis en avant les progrès réalisés grâce à leur collaboration.





Mme Arina Viseth a exprimé sa gratitude et a qualifié son passage au Tchad d'expérience "la plus marquante de sa carrière". Elle a salué les efforts du gouvernement tchadien et le leadership du ministre dans les réformes budgétaires et structurelles, notamment la digitalisation de l’administration fiscale, la facturation électronique et la modernisation de la gestion des finances publiques. Elle a également salué les efforts menés pour le Plan national de développement (PND) et l'initiative « Tchad Connexion 2025-2030 ».

Un départ empreint d'émotion et de respect

Mme Viseth a remercié la ministre déléguée Fatima Haram Acyl pour son engagement et a loué la collaboration constructive avec les services du ministère. Elle a exprimé son respect pour les fonctionnaires et les citoyens tchadiens qui travaillent avec détermination.





Avant de conclure, elle a rappelé que la mission du FMI est de garantir la stabilité macroéconomique et a affirmé sa fierté du travail accompli. Le ministre Tahir Hamid Nguilin a offert des cadeaux symboliques à Mme Viseth, dont une tenue traditionnelle et des objets artisanaux.