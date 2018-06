Tchad : Am-djarass deviendra la première ville à 100% d'énergie renouvelable

Le gouvernement tchadien a lancé en 2015 la construction d'une centrale éolienne à Am-Djarass pour expérimenter son efficacité. Il s’agit d’une "conception pilote qui doit guider le choix du Tchad entre l’éolienne et le solaire comme solution innovante pour assurer sa sécurité énergétique", selon la Présidence de la République.Exécuté en deux phases, ce projet a démarré par le génie civil, le montage mécanique et la mise en place des ovans. La deuxième phase entamée en 2017 a concerné le tirage des câbles électriques jusqu’aux postes de raccordement en plus de la clôture. Les quatre éoliennes, déjà fonctionnelles, ont chacune une production maximale de 250 KW.Aujourd'hui, il ne reste que l’installation des disjoncteurs pour raccorder l’énergie produite par la centrale Beain Ganis au réseau électrique d’Amdjarass.A terme, la ville sera alimentée en électricité à 100% d'énergie renouvelable, une première au Tchad. Le trésor public a injecté près de 6,56 milliards de Franc FCFA (soit 10 millions d'euros) dans le projet.Le coût est "extrêmement cher", a reconnu le chef de l'État, toutefois, selon lui, cette installation offrira la possibilité "d'assurer une livraison d’énergie électrique sans discontinuité et de qualité".Selon des experts, la moitié nord du Tchad dispose d’un bon potentiel avec des vents de 7 – 7,5 m/s. Cependant, l’éolien semble " peu probable à court-terme car il requiert beaucoup d’infrastructures".