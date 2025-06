Il a présenté ces documents à Son Excellence Madame Fatimé Aldjineh Garfa, Ministre Déléguée auprès du Ministre des Affaires Étrangères. Cette démarche l'accrédite formellement comme chef de mission diplomatique en République du Tchad.







Cette occasion a permis à l'Ambassadeur José Luis De Matos Agostinho d'exprimer son engagement à raffermir les liens d'amitié et de coopération entre le Tchad et l'Angola, deux nations amies et membres de la même organisation sous-régionale, la CEEAC.