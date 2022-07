Tchad : Appel à Manifestation d'Intérêts (AMI n°001) de l'Unité de Gestion des Projets du Ministère de la Santé Publique

L’Unité de Gestion des Projets du Ministère de la Santé publique et de la Solidarité Nationale lance un appel à manifestation d’intérêts (AMI) pour la présélection de ses fournisseurs et prestataires qui seront amenés à fournir les biens et services ou, à participer au consultations restreintes que l’UGP aura à lancer dans la période 2022 à 2024.



Les services identifiés par l'UGP sont présentés en 18 domaines de prestations constituant des marchés distincts :



1. Fournitures de bureau ;

2. Fournitures de matériels et mobiliers de bureau ;

3. Services d'impression et de reproduction ;

4. Fournitures de matériels informatiques et consommables informatiques ;

5. Equipement et maintenance matériel de froid (climatisation) ;

6. Equipement et maintenance photocopieurs ;

7. Agence de location de véhicules ;

8. Entretien et maintenance de véhicules (garage) ;

9. Entretien et maintenance groupe électrogène ;

10. Maintenance parc informatique ;

11. Divers travaux d'entretien bâtiments ;

12. Service traiteur ;

13. Agence de voyage ;

14. Service de prestation d'assurance ;

15. Etablissement de divers documents administratifs ;

16. Cabinet juridique ;

17. Gardiennage et Sécurité ; et

18. Hôtel, motel et centre d'hébergement à N'Djamena et en province.



Les soumissionnaires intéressés doivent fournir les pièces administratives suivantes en copies certifiées conformes aux originaux.



Capacité administrative :



1. Une attestation de non faillite ;

2. Une attestation de domiciliation bancaire ;

3. Une attestation de non exclusion des marchés publics délivrée par l'ARMP ;

4. Une patente en cours ;

5. Une carte d'identification fiscale ;

6. Un registre de commerce ;

7. Une attestation de non redevance (Quitus fiscal).



Capacité financière :



8. Fournir le bilan de l'année 2021.



Capacité technique :



9. Les copies d'au moins trois contrats dans le domaine de prestation choisi ;

10. Fournir le plan de localisation de son établissement ;

11. Fournir une adresse complète (E-mail, numéro de téléphone...) et une adresse alternative en cas de besoin (E-mail, téléphone, etc).



Instructions aux soumissionnaires :



12. Proposer une offre financière des biens et services disponibles selon le domaine choisi ;

13. Proposer uniquement les coûts unitaires des biens et services.



Les Opérateurs, fournisseurs et prestataires intéressés peuvent obtenir les informations complètes relatives aux documents à fournir pour être éligibles auprès de l'Unité de Gestion des Projets (UGP) situé au sous-sol du Ministère de la Santé Publique et de la Solidarité Nationale ou contacter les numéros (00 235) 66.28.96.12 et 66.29.74.97 ou par mail à chatte.adawaye@ugpmsptchad.org / phileas.ndounabe@ugpmstchad.org.



Les dossiers doivent être déposés sous plis fermés à l'adresse ci-dessous au plus tard, le 15 août 2022 à 15 heures à l'Unité de Gestion des Projets (UGP), sous-sol du Ministère de la Santé Publique et de la Solidarité Nationale, Rond point HAMAMA, B.P. 440, N'Djamena.