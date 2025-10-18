TCHAD

Tchad : Appel à l'ARSAT pour un contrôle strict du transport des bonbonnes de gaz

Alwihda Info | Par Adoum Michel - 19 Octobre 2025

L’Agence de Régulation du Secteur des Transports (ARSAT) est interpellée au Tchad pour l’urgence de mettre en place un contrôle rigoureux du transport des bonbonnes de gaz. Les méthodes de transport actuelles sont jugées inadaptées et représentent un danger majeur pour les usagers des routes.