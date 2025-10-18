Alwihda Info
http://www.alwihdainfo.com
TCHAD

Tchad : Appel à l'ARSAT pour un contrôle strict du transport des bonbonnes de gaz


Alwihda Info | Par Adoum Michel - 19 Octobre 2025


L’Agence de Régulation du Secteur des Transports (ARSAT) est interpellée au Tchad pour l’urgence de mettre en place un contrôle rigoureux du transport des bonbonnes de gaz. Les méthodes de transport actuelles sont jugées inadaptées et représentent un danger majeur pour les usagers des routes.


Tchad : Appel à l'ARSAT pour un contrôle strict du transport des bonbonnes de gaz




 

Le Risque d'Explosion et l'Urgence Réglementaire

 
  • Danger : Les bonbonnes de gaz, souvent mal manipulées ou mal arrimées, peuvent se transformer en "véritables missiles" en cas d'accident, menaçant la sécurité de tous.
  • Témoignage : Un automobiliste exprime sa préoccupation : « À chaque fois que je rencontre en pleine circulation un tel véhicule, je prends mes distances avec précaution. »

Il est jugé urgent que l’ARSAT impose un contrôle strict, conforme aux standards internationaux régissant le transport des produits inflammables, afin de prévenir d'éventuelles catastrophes sur les routes nationales.


Pour toute information, contactez-nous au : +(235) 99267667 ; 62883277 ; 66267667 (Bureau N'Djamena)
