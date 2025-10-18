Tchad : Appel à l'ARSAT pour un contrôle strict du transport des bonbonnes de gaz

Le Risque d'Explosion et l'Urgence Réglementaire
- Danger : Les bonbonnes de gaz, souvent mal manipulées ou mal arrimées, peuvent se transformer en "véritables missiles" en cas d'accident, menaçant la sécurité de tous.
- Témoignage : Un automobiliste exprime sa préoccupation : « À chaque fois que je rencontre en pleine circulation un tel véhicule, je prends mes distances avec précaution. »
Il est jugé urgent que l’ARSAT impose un contrôle strict, conforme aux standards internationaux régissant le transport des produits inflammables, afin de prévenir d'éventuelles catastrophes sur les routes nationales.