Tchad : Arrestation de présumés braconniers de Rhinocéros Noirs à Zakouma

Félicitations du Ministre de l'Environnement aux Équipes d'Intervention





Le Ministre de l’Environnement, de la Pêche et du Développement durable, Monsieur Hassan Bakhit Djamous, a tenu à adresser ses vives félicitations au Délégué du gouvernement auprès de la province du Salamat, Docteur Satadjim Succès Noël, au Délégué provincial de l’Environnement, Monsieur Souleyman Yaya Labadry, ainsi qu'aux gardes forestières et fauniques pour leur réactivité et leur persévérance dans cette lutte cruciale contre le braconnage.





Message Fort pour la Protection du Patrimoine Naturel





L’arrestation de ces personnes envoie un message clair et sans équivoque à tous ceux qui seraient tentés de porter atteinte à la faune et à la flore tchadiennes. Le Ministère de l’Environnement réaffirme sa détermination à ne reculer devant aucun moyen pour assurer la protection de ce patrimoine commun inestimable.