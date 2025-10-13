Alwihda Info
TCHAD

Tchad : Atelier de formation des acteurs locaux sur les techniques de l'Agroforesterie et la fixation mécanique des dunes dans le Barh El Gazel


Alwihda Info | Par Adoum Mbaidoua NGaba - 13 Octobre 2025


Ce 13 octobre 2025, un atelier de formation sur la fixation mécanique des dunes a été organisé par l'Agence Nationale de la Grande Muraille Verte avec l'appui financier et technique du Programme Alimentaire Mondial (PAM). La cérémonie d'ouverture a été officiée par le Sous-préfet de Moussoro Rural, en présence du Délégué Provincial en charge de l'environnement, du représentant du PAM, ainsi que de jeunes et femmes de la société civile.


  Le changement climatique a gravement affecté les conditions de vie de la population, et le Barh El Gazel, comme beaucoup d'autres régions de la bande sahélienne, fait face à de multiples défis environnementaux.

 

Lors de cet atelier, le Maire de la commune de Moussoro, Issa Abdraman Tchougouli, a salué l'initiative et a exprimé sa fierté que les acteurs locaux apprennent les techniques de fixation des dunes.
  Le Directeur Général de l'Agence Nationale de la Grande Muraille Verte, Kodou Choukou Tidjani, a tout d'abord remercié le PAM pour son engagement constant aux côtés du gouvernement dans la mise en œuvre d'initiatives de résilience communautaire, de sécurité alimentaire et de protection de l'environnement. Il a précisé que le choix de la province du Barh El Gazel, notamment la ville de Moussoro, n'est pas anodin, car elle est confrontée à des défis environnementaux majeurs.

 

Le Sous-préfet de Moussoro Rural, Saleh Brahim Diker, a souligné, dans son discours de lancement, que cette formation sur la fixation des dunes est cruciale pour lutter contre l'avancée du désert et protéger la communauté locale. Il a exprimé ses remerciements aux organisations et au PAM, tout en insistant sur l'importance des compétences à acquérir lors de cette formation.

 

Il est important de noter que cet atelier de formation sur les techniques de l'agroforesterie et la fixation des dunes a été possible grâce à l'appui technique et financier du Programme Alimentaire Mondial (PAM). Cette initiative vise à renforcer la résilience des communautés face aux impacts du changement climatique et à améliorer la sécurité alimentaire dans la région.


