TCHAD

Tchad : Atelier de validation du bulletin statistique des transports 2024


Alwihda Info | Par - 12 Octobre 2025


Le ministère des Transports, de l’Aviation Civile et de la Météorologie Nationale a organisé, le jeudi 9 octobre 2025, un atelier de validation du Bulletin Statistique des Transports 2024 au Centre Al-Mouna.


La cérémonie d’ouverture a été présidée par le Secrétaire Général du ministère, Dihoulne Laurent, en présence des responsables des directions techniques et des partenaires du Système Statistique National.

 
Cet atelier a pour objectif d’examiner, d’amender et de valider le Bulletin Statistique des Transports 2024, qui est un outil essentiel pour la planification et le suivi des politiques publiques dans le secteur des transports.
 
Pour toute information, contactez-nous au : +(235) 99267667 ; 62883277 ; 66267667 (Bureau N'Djamena)
