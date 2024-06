Tchad - Attaque à Toumbao : cinq morts, sept blessés et 503 bovins volés

Au cours de cette attaque, cinq personnes ont été tuées, sept autres blessées et 503 bovins ont été volés. Les assaillants, dont les motivations restent floues, visaient vraisemblablement le vol de l'argent issu de la vente de coton effectuée la veille par les villageois. Cet acte de violence a semé la terreur au sein de la population de Toumbao et des villages environnants.



Informé de la situation, le gouverneur de la province du Logone Oriental, M. Toke Dadi, s'est rendu sur place le 13 juin 2024 afin de constater les dégâts et d'apporter son soutien aux victimes.



Face aux inquiétudes exprimées par les jeunes du canton de Bidanga, le gouverneur a réitéré son engagement à œuvrer pour le rétablissement de la paix et de la sécurité dans la région.



Le préfet du département des Monts de Lam, M. Adam Adami Youssouf, a quant à lui écarté la piste d'un conflit entre éleveurs et agriculteurs, privilégiant l'hypothèse d'une action menée par des jeunes mécontents ayant fui vers la Centrafrique et cherchant à déstabiliser la zone.



Le gouverneur Toke Dadi a assuré les habitants de Toumbao et du canton de Bidanga de son engagement à mettre en œuvre tous les moyens nécessaires pour assurer leur sécurité.



Il a également exhorté la population à reprendre ses activités quotidiennes en toute sérénité et à collaborer avec les forces de l'ordre pour faciliter l'enquête et appréhender les auteurs de cette attaque.



Le gouverneur s'est ensuite rendu aux domiciles des victimes pour leur présenter ses condoléances et son soutien.