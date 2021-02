Tchad : Au Mayo Kebbi Ouest, le parti Caméléon apporte son soutien au MPS

Le parti politique Caméléon est résolument engagé pour la victoire du MPS, lors prochaines consultations électorales prévues cette année au Tchad. Lors d'une descente des membres du comité exécutif national dudit parti, les militants ont unanimement décidé de soutenir la candidature du Maréchal du Tchad, Idriss Deby Itno, à l'élection présidentielle qui pointe à l'horizon.



Selon le président provincial du parti Caméléon de la province du Mayo Kebbi Ouest, Sissam Kedaye, l'alliance dudit parti avec la mouvance présidentielle vise à maintenir Deby au pouvoir, autant que possible. Pour lui, l’actuel président va gagner l'élection présidentielle d'avril 2021 avec panache.

Le secrétaire général national par intérim du parti politique Caméléon M. Noël, déclare que son parti participera aux élections législatives et locales pour gagner et non pour accompagner les autres candidats. Selon lui, Caméléon va accompagner le MPS à l'élection présidentielle d'avril prochain pour une victoire écrasante dès le premier tour. C'est ainsi qu'il est venu mettre les petits plats dans les grands au Mayo Kebbi Ouest.



Il faut noter que, avant de démarrer les échanges, les militants du parti Caméléon du Mayo Kebbi Ouest, avec ceux du bureau national venus de N’Djamena, ont observé une minute de silence, en mémoire de leur président fondateur Kram Ali Abel, décédé en octobre dernier.