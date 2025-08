Tchad : Au Moyen-Chari, 20 associations scolaires reçoivent un financement pour booster leurs AGR

Organisée par la Fédération Nationale des Associations des Parents d’Élèves du Tchad (FENAPET), en partenariat avec l’ONG Enfants du Monde à travers son programme Promotion de la Qualité de l’Éducation de Base au Tchad (ProQEB), cette initiative vise à soutenir le développement local tout en améliorant indirectement la qualité de l’éducation dans les écoles publiques et communautaires du Moyen-Chari.



Chacune des 20 associations a reçu un chèque de 500 000 francs CFA destiné à appuyer la mise en œuvre d’activités économiques durables : petit commerce, élevage, transformation agroalimentaire, etc. Ces revenus permettront de renforcer leurs moyens d’action en faveur de l’école et des élèves.



Prenant la parole au nom de la FENAPET, Demanyasson Kadir, chargé de communication, a salué la synergie entre les acteurs locaux, les partenaires et les structures éducatives. Il a rappelé que cet appui, au-delà de son aspect financier, constitue une reconnaissance des efforts fournis par les APE et AME dans l’accompagnement de l’éducation de base.



De son côté, Ouya Madjalo, représentant du ProQEB, a souligné que l’objectif principal de cette initiative est de permettre aux associations d’être autonomes et actrices du développement scolaire et communautaire.



La déléguée provinciale de l’Éducation nationale et de la Promotion civique du Moyen-Chari, Mme Djikoloum née Mougalbaye, a exprimé sa reconnaissance envers les partenaires pour leur engagement constant. Elle a lancé un appel fort à une gestion transparente et responsable des fonds, notamment en cette période de vacances où les préparatifs pour la rentrée doivent être anticipés.



Le secrétaire général de la province, M. Fidèle Kodé Ngolo, a déclaré que ce soutien est un encouragement à poursuivre les efforts pour améliorer les conditions d’apprentissage et bâtir un environnement scolaire stable et motivant.



Des représentants des APE et AME ont, à leur tour, exprimé leur profonde gratitude et ont pris l’engagement solennel de gérer les ressources reçues avec rigueur et transparence.



Des mécanismes de suivi ont déjà été mis en place par la délégation provinciale de l’Éducation, en collaboration avec la FENAPET, afin de veiller à la bonne exécution des projets dans chaque établissement bénéficiaire et garantir la pérennité ainsi que l’impact réel des AGR.