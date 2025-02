Tchad : Au Ouaddaï, délocalisation du chef-lieu du canton Marfa Chechane

Selon les autochtones, cette délocalisation vise à désenclaver le village et à mieux répondre aux besoins de la population en s'adaptant aux exigences de la modernité.



Le Président du Comité d'organisation a souligné que la construction de cette nouvelle ville permettra d’ouvrir Marfa aux villages environnants et d’améliorer son attractivité en le rendant plus accessible aux visiteurs.



Lors de son intervention, le sous-préfet du canton Marfa, Zakaria Bedara, a salué cette délocalisation, estimant que l’ancien Marfa était mal situé sur la carte du Ouaddaï. Il a exhorté les fils de la localité à suivre de près l’exécution des travaux pour garantir leur achèvement dans les délais impartis.



Chechane est situé sur le grand axe sud-est de la ville d’Abéché, sur la route menant vers Goz-Beida.