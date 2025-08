Tchad : Au Ouaddaï, les députés à l’écoute des OSC et de la jeunesse pour renforcer la cohésion sociale

La délégation parlementaire, composée de Roudouane Hissein Moukhtar et Assiya Ahmat Mahamat Hizam du groupe parlementaire du MPS, ainsi que de Fayçal Abdelkerim Chiguefat du groupe Le Républicain, est venue à la rencontre des acteurs locaux afin de recueillir leurs préoccupations.



La réunion a rassemblé des élus locaux, des représentants de la société civile, ainsi que des jeunes et des femmes. Plusieurs thématiques majeures ont été abordées, notamment le développement local, la paix, la cohésion sociale, les défis de la jeunesse, ainsi que les questions liées à l’éducation et à la santé.



Après l’allocution d’ouverture prononcée par l’adjoint au maire d’Abéché, Mahamat Albechir Mahamat Ali Maarouf, le député Roudouane Hissein Moukhtar a, dans un premier temps, expliqué le rôle du parlementaire, puis présenté le plan d’action quinquennal des députés de la province. Il a également exprimé sa gratitude à la population pour la confiance accordée.



Les députés Fayçal Abdelkerim Chiguefat et Assiya Ahmat Mahamat Hizam ont, pour leur part, mis l’accent sur les problématiques spécifiques aux jeunes et aux femmes, en particulier l’accès à l’emploi.



Les échanges ont permis de mettre en lumière les préoccupations locales en matière de paix, de sécurité et de développement. Les députés ont rappelé leurs missions et leur engagement à porter les doléances des citoyens au niveau national.



À noter que ces consultations citoyennes se poursuivront dans les jours à venir dans d’autres localités de la province, afin d’inclure l’ensemble des catégories socio-professionnelles dans le processus de dialogue et de développement.