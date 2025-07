Tchad : Au Salamat, le général Ismat Issakha Acheikh lance un plan sécuritaire pour une paix durable

Cette session, à caractère exceptionnel, s’inscrit dans un climat sécuritaire tendu, accentué par le retour des transhumants — un facteur susceptible d’exacerber les tensions intercommunautaires et d’accroître les actes de banditisme. Le délégué général a instruit les forces de l’ordre de sécuriser les couloirs de transhumance, afin d’assurer la protection à la fois des éleveurs et de leur bétail, ainsi que des communautés sédentaires.



Face à cette situation, le général Ismat Issakha Acheikh a exposé une série de mesures prioritaires destinées à assurer la protection des populations et de leurs biens. Il a insisté sur l’urgence de procéder au désarmement des civils en possession d’armes de guerre, invitant ces derniers à remettre immédiatement leurs armes aux autorités compétentes.



La prévention des conflits entre communautés figure également parmi les axes majeurs de son intervention. Le délégué général a appelé les Forces de défense et de sécurité à une mobilisation totale, exhortant leurs responsables à user de tous les moyens disponibles pour instaurer durablement la paix dans la province.



Enfin, anticipant une recrudescence des actes criminels à l’ombre des mouvements pastoraux, le général Acheikh a encouragé les forces de l’ordre à renforcer leur vigilance et à déjouer toute velléité de déstabilisation.