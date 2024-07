Tchad - Au-delà du deuil : La succession, une plaie qui gangrène les familles

La mort devrait être un moment de rendre un dernier hommage à un proche perdu, de l'accompagner à sa dernière demeure avec honneur et dignité. Cependant, de nos jours, les potentiels successeurs des biens du défunt, notamment les enfants, les oncles, les nièces, etc., se livrent une guerre sans merci, ce qui engendre des conflits qui peuvent persister sur plusieurs générations dans la famille.



Les conséquences de cette bataille autour de la succession sont nombreuses : la famille se disloque, la mésentente s'installe, conduisant parfois à des guerres occultes où chaque camp cherche à éliminer l'autre pour s'emparer de l'héritage. Le désarroi et le vide s'installent alors dans la famille.



Pour désamorcer les conflits familiaux lors d'une succession, il est important de prôner le dialogue et une communication franche, que ce soit avant ou après le décès. Cependant, un dialogue transparent entre les familles peut souvent révéler des tensions, des divergences et des attentes de chacun.