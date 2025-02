TCHAD Tchad : Au ministère des Mines, Oumar Djimé Moussa passe le flambeau après 8 mois de réformes ambitieuses

12 Février 2025



Les défis restent nombreux, mais les bases solides posées par M. Oumar Djimé Moussa offrent une perspective prometteuse pour l’avenir.





Dans son discours, M. Oumar Djimé Moussa a retracé les réalisations de son mandat de 8 mois et 8 jours à la tête du Secrétariat. Dès sa prise de fonction, il a mis en place une feuille de route axée sur trois priorités : L’assainissement et la maîtrise du secteur minier conformément aux normes de l’Initiative pour la Transparence dans les Industries Extractives (ITIE).

La stratégie de développement du secteur minier, encore embryonnaire.

La promotion du secteur minier pour en faire un pilier économique après le pétrole. Parmi les actions phares, M. Oumar Djimé Moussa a souligné : La suspension de toutes les délivrances de titres miniers pour assainir le secteur.

La création d’un comité de revue du secteur, qui a permis de recenser 298 actes miniers et 86 actes de carrières, dont une grande majorité était non conforme.

Le recouvrement de 178 936 628 FCFA sur des arriérés estimés à 17,1 milliards FCFA.

L’élaboration d’un projet de politique et de plan stratégique pour le développement du secteur minier.

La relance du Programme d’Appui au Développement du Secteur Minier du Tchad (PADSMT), avec l’acquisition de matériel et le lancement d’études de faisabilité pour des projets structurants. Des défis persistants



Malgré ces avancées, M. Oumar Djimé Moussa a reconnu que le secteur minier reste sous-développé. Il a appelé à poursuivre les réformes engagées, notamment : La finalisation du code minier révisé.

L’opérationnalisation du Fonds pour la recherche géologique et minière.

La mise en place d’une base de données géoscientifiques.

La promotion du Tchad comme destination pour les investisseurs miniers, notamment via l’organisation du Salon International des Mines prévu en avril 2025. M. Oumar Djimé Moussa a exhorté ses successeurs et collaborateurs à poursuivre les efforts pour une exploitation minière responsable et durable, respectueuse de l’environnement et bénéfique pour les populations locales. Il a également rendu hommage à ses collègues, notamment la Ministre du Pétrole, des Mines et de la Géologie, Mme Alix Naïmbaye, pour leur soutien indéfectible.



