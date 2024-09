Tchad : Audience à la Primature avec une délégation d'hommes d'affaires Indiens

Le 26 septembre 2024, le Secrétaire Général de la Primature, Youssouf Abbassalah, a rencontré une délégation d'hommes d'affaires indiens conduite par le Chef de mission Ajay Jain. Cette réunion visait à explorer des opportunités d'investissement au Tchad dans divers secteurs.



Les discussions ont porté sur les opportunités d'investissement dans des secteurs clés tels que la santé, la technologie et l'éducation. Les hommes d'affaires indiens, séduits par le potentiel économique du Tchad, ont exprimé leur volonté de s'impliquer dans le développement du pays.



Un climat des affaires en amélioration

Le Secrétaire Général de la Primature a, quant à lui, souligné les efforts du gouvernement tchadien pour créer un environnement propice aux affaires. Les réformes entreprises ces dernières années visent à simplifier les procédures administratives, à renforcer la sécurité juridique et à améliorer l'accès au financement. Ces mesures incitatives ont pour objectif d'attirer davantage d'investisseurs étrangers et de stimuler la croissance économique.



Des projets prometteurs à l'horizon

Les deux parties ont convenu d'explorer ensemble des projets concrets qui pourraient bénéficier aux deux pays. Parmi les pistes évoquées figurent la construction d'infrastructures de santé, le développement de solutions technologiques adaptées aux besoins du Tchad et la mise en place de programmes de formation dans le domaine de l'éducation.



Un partenariat gagnant-gagnant

Ce partenariat entre le Tchad et l'Inde s'inscrit dans une logique gagnant-gagnant. Pour le Tchad, il s'agit d'accélérer son développement économique et de diversifier ses partenaires. Pour l'Inde, c'est l'opportunité de s'implanter sur un marché en croissance et de renforcer son influence en Afrique.