Tchad : Avis à Manifestation d'Intérêt pour l'audit des comptes du projet PDCEJ

Alwihda Info | Par Info Alwihda - 17 Juillet 2023

Le Gouvernement de la République du Tchad a reçu un financement sous forme de don de Banque Mondiale pour financer le Projet de Développement des Compétences pour l’Employabilité des Jeunes (PDCEJ) afin de couvrir le coût de l’Audit des comptes et états financiers du PDCEJ, et a l’intention d’utiliser une partie des sommes accordées pour financer des services de consultant. Ces services comprennent l’audit de l’année en cours de janvier au 31 décembre 2023 et celui allant du 01 janvier au 31 décembre 2024.