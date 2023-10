Tchad : Avis de Recrutement d’un(e) Spécialiste Principal en Passation des Marchés (SPM) pour le projet PROLAC-TD

Afin de s’assurer de la fourniture effective et appropriée des services requis par le Projet, il est nécessaire qu’il bénéficie de l’expertise d’un Spécialiste Principal en Passation des Marchés. C’est ce qui justifie les présents Termes de références destinés au recrutement d’un(e) Spécialiste en Passation des Marchés.



Le Spécialiste en Passation des Marchés aura pour mission de développer, mettre en place et faire fonctionner le système de passation des marchés répondant aux besoins du PROLAC-TD et conformément aux procédures en vigueur de la Banque Mondiale.



Il/Elle est chargé(e) en collaboration avec le Spécialiste en Passation des Marchés Junior, de la planification, de la passation et du suivi de l’exécution de l’ensemble des marchés ; sa mission couvrant tous les aspects de passation des marchés, il est attendu du Spécialiste principal en Passation des Marchés (SPM).



L’ensemble des informations relatives aux qualifications requises, à la durée de la mission (1 année renouvelable), au lieu de travail (N’Djaména), à la procédure de sélection et aux conditions de dépôt des candidatures sont mentionnées dans la version intégrale de l’avis de recrutement en format PDF, que nous vous invitons à télécharger en pièce jointe ci-dessous.



Attention : la date limite de dépôt de candidatures est fixée au 18 novembre 2023 à 15h30 mn (GMT). Seuls les candidats présélectionnés seront contactés pour poursuivre le processus.