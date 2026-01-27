Alwihda Info
AFRIQUE

Tchad-BID : une délégation de la BID reçue par le chef de l’Etat


Alwihda Info | Par Info Alwihda - 27 Janvier 2026



Le président de la République, chef de l’État, Maréchal Mahamat Idriss Deby Itno, a accordé ce midi une audience à une délégation de la Banque Islamique de Développement (BID), conduite par son directeur général des Pratiques Globales et des Partenariats, Dr Issa Faye.

La délégation est venue réaffirmer au chef de l’État l’engagement de la BID à soutenir l'État tchadien dans ses efforts visant le bien-être de la population.



Pour toute information, contactez-nous au : +(235) 99267667 ; 62883277 ; 66267667 (Bureau N'Djamena)
