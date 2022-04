Tchad : Baba Ladde est nommé directeur de l’ANS

Baba Ladde est nommé directeur de l’Agence nationale de sécurité (ANS) -service de renseignement- en remplacement du général Ahmat Kogri, a appris ce dimanche Alwihda Info de source officielle.



Ex-directeur du renseignement et des investigations (nommé en octobre 2021 en remplacement du général Abdoulaye Sarwa), Baba Ladde avait été remplacé le 14 octobre 2022 par Ismat Acheikh, ancien gouverneur du Borkou. Le même jour, Baba Ladde avait été nommé secrétaire général adjoint du ministère de la Sécurité publique, poste qu'il occupait jusqu'à sa nomination à la tête de l'ANS.



Baba Ladde est le leader du parti Front Populaire pour le Redressement (FPR). Condamné et emprisonné, il avait été gracié par décret du défunt Maréchal Idriss Deby le 10 août 2020 et s'était ensuite investi dans la sensibilisation pour la cohabitation pacifique avec des tournées dans le pays. Lors de la campagne présidentielle d’avril 2021, il a apporté publiquement son soutien au candidat du consensus, le défunt président Idriss Deby.