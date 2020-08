Tchad : Baba Lade gracié par le président de la République

L'ex-chef rebelle Baba Lade figure parmi les 538 condamnés qui ont bénéficié lundi de la grâce présidentielle, selon le décret signé par le chef de l'État Idriss Déby.Cette mesure est prise à l'occasion de l'élévation du Président de la République à la dignité de Maréchal du Tchad et de la commémoration du 60ème anniversaire de la fête de l'indépendance.Placé sous mandat de dépôt le 15 Janvier 2015 et condamné à huit ans d'emprisonnement ferme, Baba Lade est incarcéré à la maison d'arrêt de Moussoro.Le 27 juin 2020, le général Abdelkader Baba Lade s'est exprimé pour saluer l'élévation du chef de l'État à la dignité de Maréhcal. Il a exhorté le président à "continuer la construction du développement", après la crise sanitaire.La grâce présidentielle ne concerne pas les terroristes de Boko Haram et les auteurs d'infractions contre l'environnement. Elle ne préjudicie, ni aux règles de la récidive, ni aux intérêts des parties civiles.Le ministre de la Justice chargé des droits humains est chargé de l'exécution du décret.