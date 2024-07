Tchad : Babarito Mbalyo, un talent prometteur du slam tchadien

Né le 09 mai 1994 à Moundou, Darnang Ouadet Francis, alias Babarito Mbalyo, est un slameur hors pair. Né dans une famille de 9 enfants dont 7 filles et deux garçons, il en est le septième.



Il est bien connu par le public au sud du Tchad, avec un style très spécial. Cet ex-membre du groupe Leul Boh est dans une carrière solo depuis 2014.



Avec un talent prêt à défendre le Tchad à l'échelle internationale, Babarito Mbalyo est l'artiste pour lequel on peut parier et gagner. Plus de 400 textes écrits par ce jeune pour un album de 72 titres qui tarde à sortir, à cause du manque de moyens.



En 2017, il a remporté le concours slam dans le Logone occidental, lauréat du festival Kouragosso en 2019 et bien d'autres prix, au nom de sa province natale, la Tandjilé.