Tchad – Bac 2024 : Convocation des membres du Jury ce dimanche 14 juillet

La réunion aura lieu à 9h précises dans la grande salle ABDERRAHIM AKACHA de l'Office National des Examens et Concours (ONECS). La présence de tous les membres du Jury est vivement souhaitée pour cette réunion.



Aucun autre détail n'a été fourni sur l'ordre du jour ou le but de cette réunion convoquée à très court terme.



Il est important que tous les membres du Jury de Baccalauréat concernés se rendent disponibles et participent à cette rencontre, qui semble revêtir une importance particulière à quelques jours de la fin de l'année scolaire 2023-2024 au Tchad.