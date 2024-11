Tchad : Bachar Kessou Abakar Herendji appelle à un sursaut national dans "La Prise de Conscience"

Motivations de l'Auteur

Lors de son discours de présentation, l'auteur a exposé trois raisons principales qui l'ont poussé à écrire cette œuvre :



Situation Socio-Économique : Il dénonce la pauvreté persistante des peuples d'Afrique, malgré la richesse de leurs terres et de leurs ressources naturelles. Le chômage élevé et les discriminations dans les recrutements à la fonction publique sont également mis en lumière.



Répression Politique : Bachar Kessou Abakar Herendji évoque les arrestations arbitraires et la répression des opposants politiques qui osent s'exprimer contre l'injustice et la mauvaise gouvernance. Il critique certains chefs d'État qui se comportent comme des monarques, ignorant les souffrances de leurs citoyens.





Appel à l'Engagement des Jeunes : L'auteur appelle les jeunes Africains, et en particulier les jeunes Tchadiens, à ne pas céder au désespoir face aux défis. Il les exhorte à s'unir et à définir des actions claires pour instaurer une véritable paix, en faisant de la sagesse leur guide vers un avenir meilleur.





Message et Impact

"La Prise de Conscience" se veut une lettre ouverte aux dirigeants politiques et s'adresse à toutes les couches sociales. Inspirée par l'exemple du président de la République du Tchad, qui œuvre pour l'unité et la sécurité de ses citoyens, l'œuvre invite à une réflexion collective.





Bachar Kessou Abakar Herendji lance également un appel aux peuples d'Afrique noire marginalisés, affirmant qu'il n'est plus temps de compter sur les chefs d'État, souvent responsables de nombreux maux freinant le développement du continent. Il plaide pour une véritable prise de conscience et une transformation profonde, visant à refonder une Afrique nouvelle et prospère.





Cette pièce théâtrale représente une contribution significative au débat sur les défis contemporains de l'Afrique, tout en encourageant une mobilisation collective pour un changement positif.