Tchad - Bagasola : Atelier de renforcement des capacités contre les violences basées sur le genre

Intitulé : « Centrer les femmes et les filles dans la réponse et l’atténuation des violences sexuelles et sexistes dans les communautés touchées par les conflits au Tchad (2025-2027) ».

Financement : Le projet est financé par Affaires mondiales Canada (AMC) à hauteur de 2 400 000 dollars canadiens.

Objectif : Renforcer la protection, la dignité et la résilience des femmes et des filles dans les provinces du Lac et du Barh El-Ghazal sur une période de deux ans (février 2025 à janvier 2027).

Déroulement de l'Atelier et Recommandations

Sensibilisation : Poursuivre la sensibilisation à l’échelle départementale, régionale et nationale pour éliminer les pratiques préjudiciables.

Poursuivre la sensibilisation à l’échelle départementale, régionale et nationale pour éliminer les pratiques préjudiciables. Justice : Promouvoir une justice équitable pour les survivantes de VBG.

Promouvoir une pour les survivantes de VBG. Coordination : Renforcer la coordination entre les acteurs humanitaires et les structures locales pour une meilleure prévention et une réponse rapide.

La VBG est une menace persistante au Tchad, particulièrement dans les provinces affectées par les conflits et les déplacements de population. Pour y faire face, Oxfam, en consortium avec l'Association pour la Promotion des Libertés Fondamentales au Tchad (APLFT), a organisé cet atelier.L'activité s'inscrit dans le cadre du projet :L'atelier, ouvert par le sous-préfet de Bagasola, M. Ali Abdramane Mbodou, a réuni des autorités locales, des leaders communautaires, des femmes, des jeunes et des organisations locales. Le sous-préfet a rappelé que les pratiques préjudiciables, souvent justifiées par la tradition, n'ont plus leur place dans la société tchadienne moderne.Pendant les deux jours, les participants ont été formés sur les VBG, leurs causes, leurs conséquences et les mécanismes de prise en charge des victimes, sous la facilitation de M. Franklin Mbaïssissem Beindé (Chef du projet AMC à Oxfam).L'atelier vise à contribuer durablement à la construction d’un environnement plus sûr, plus juste et plus inclusif pour tous.