Tchad : Bali-Bali, un jeu de banditisme qui prend de l'ampleur

La stratégie d'escroquerie, de vol et d'arnaque se multiplie dans certaines artères de la ville de N'Djamena. Des jeunes, âgés de 15 à 25 ans, se livrent à des jeux de banditisme, des comportements qui encouragent la vie de débauche. Ces jeux consistent à proposer une mise de 500 Fcfa ou plus, pour tenter de gagner le double du montant misé.



Parfois, une pièce de 100 Fcfa suffit pour espérer en gagner davantage, une question de « chance », clament-ils. Cela se passe sous le regard des forces de l'ordre, sans qu’ils n’interviennent.



Entre le gouvernorat et la Caisse Nationale des Retraités, ces jeunes s’adonnent à cette activité. Ils utilisent des morceaux de papier enroulés en trois petites boules, dont l’une porte une inscription telle que « fine » ou « magui ». Après avoir secoué les trois boules dans tous les sens, le participant doit choisir celle qui affiche le mot gagnant.



Ces groupes d’amis sont constitués pour manipuler la mentalité des passants, et les attirer vers le jeu. Ils font semblant d’être des joueurs ordinaires. En réalité, ils se connaissent et orchestrent les gains pour impressionner leurs cibles. Par exemple, un complice peut gagner 2000 Fcfa avec une mise de 100 Fcfa, attirant ainsi d’autres joueurs naïfs.



Cette pratique, qui implique hommes et femmes, encourage le vol et l’arnaque chez les jeunes. Avec la reprise des cours, ces jeunes déambulent dans les rues de la capitale, à la recherche de gains faciles. Cette situation nécessite des mesures disciplinaires pour freiner cette pratique nuisible.