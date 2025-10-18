Tchad : BaptistAID et Hungary Helps poursuivent les examens ophtalmologiques et la distribution de lunettes

Récemment, des experts du BaptistAID Charity Service se sont rendus au Tchad pour poursuivre leur mission d'examen de la vue, soutenue par le programme Hungary Helps. Cette initiative a permis la distribution de lunettes dans la capitale, N'Djaména, suivie d'une enquête dans une ville rurale, où une nouvelle distribution de lunettes est prévue.
Au cours de cette phase, près de 1 000 personnes ont retrouvé l'espoir de voir. L'objectif de cette initiative est clair : offrir une vision claire pour assurer la dignité humaine.
Impact des Examens
Défis Sanitaires en AfriqueEn Afrique, et particulièrement dans les pays ensoleillés, des problèmes comme la cataracte constituent des défis sanitaires majeurs. Le manque de spécialistes et d'équipements modernes rend difficile l'accès aux soins ophtalmologiques, surtout pour les groupes vulnérables tels que les personnes âgées, les femmes et les enfants. Au Tchad, les soins ophtalmologiques sont particulièrement limités et souvent inaccessibles aux personnes handicapées, ce qui entraîne des conséquences sur l'apprentissage et l'emploi.
Programme de Dépistage et de DistributionLes programmes mis en œuvre en 2024 et se poursuivant cette année visent les communautés vulnérables, offrant des soins aux personnes dans le besoin. À ce jour, environ 850 personnes ont été examinées, et 150 ont reçu des lunettes, leur redonnant espoir et dignité.
Le programme « Examen complet de la vue » détecte les troubles de la vue à temps grâce à des dépistages et permet aux personnes de bénéficier des traitements nécessaires. Il s'adresse principalement aux réfugiés, aux personnes âgées, aux personnes à mobilité réduite, et aux enfants d'âge scolaire, en mettant l'accent sur les camps de réfugiés et les zones rurales.