Tchad : BaptistAID et Hungary Helps poursuivent les examens ophtalmologiques et la distribution de lunettes





Défis Sanitaires en Afrique En Afrique, et particulièrement dans les pays ensoleillés, des problèmes comme la cataracte constituent des défis sanitaires majeurs. Le manque de spécialistes et d'équipements modernes rend difficile l'accès aux soins ophtalmologiques, surtout pour les groupes vulnérables tels que les personnes âgées, les femmes et les enfants. Au Tchad, les soins ophtalmologiques sont particulièrement limités et souvent inaccessibles aux personnes handicapées, ce qui entraîne des conséquences sur l'apprentissage et l'emploi.





Programme de Dépistage et de Distribution Les programmes mis en œuvre en 2024 et se poursuivant cette année visent les communautés vulnérables, offrant des soins aux personnes dans le besoin. À ce jour, environ 850 personnes ont été examinées, et 150 ont reçu des lunettes, leur redonnant espoir et dignité.





Le programme « Examen complet de la vue » détecte les troubles de la vue à temps grâce à des dépistages et permet aux personnes de bénéficier des traitements nécessaires. Il s'adresse principalement aux réfugiés, aux personnes âgées, aux personnes à mobilité réduite, et aux enfants d'âge scolaire, en mettant l'accent sur les camps de réfugiés et les zones rurales.



Processus de Fabrication des Lunettes Après les examens, le processus de fabrication des lunettes, de la détermination de la dioptrie à la mise en place des verres dans les montures, se déroule sur place. Cela permet aux patients d'obtenir rapidement et gratuitement les aides visuelles nécessaires.

Cette initiative contribue à améliorer la qualité de vie, préserve la capacité de travail, et élargit les possibilités d'apprentissage tout en renforçant le bien-être des communautés. Conformément à la mission de Hungary Helps, ces programmes visent non seulement à fournir une aide immédiate, mais aussi à permettre aux personnes de rester dans leur communauté et de reconstruire leur vie dans un environnement sûr, évitant ainsi l'émigration forcée.

