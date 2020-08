Tchad : Baradine Berdei Targuio déféré au parquet

Le président de l'Organisation Tchadienne des Droits Humains (OTDH), Baradine Berdei Targuio, a été déféré vendredi au Parquet, a indiqué une source judiciaire à Alwihda Info.



Une information judiciaire a été ouverte contre lui. Son dossier se trouve en phase d'instruction, selon le 1er substitut du procureur de la République.



Baradine Berdei Targuio a été arrêté le 24 janvier 2020 à son domicile et n'a plus donné de ses nouvelles, deux jours après une publication sur Facebook sur la santé du chef de l'État.



En février dernier, le ministre de la Justice Djimet Arabi a évoqué des "activités subversives sur les réseaux sociaux".



Selon Amnesty International, "Monsieur Baradine a été arbitrairement détenu depuis plus de 6 mois sans aucun accès à son avocat ou à sa famille. Il doit être immédiatement et inconditionnellement libéré."



Détails à suivre.