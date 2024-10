Tchad - Basketball U17 Féminin : Black Cab triomphe en finale face à BIBO BC (34-28)

L'objectif de ce championnat était de sélectionner les meilleures basketteuses afin de former une équipe nationale U17 qui représentera le Tchad lors des Championnats des Nations Africaines de basket-ball des moins de 17 ans. Ce tournoi a été organisé par la Ligue de Basket-ball de N'Djamena avec le soutien de la Fédération Nationale de Basket-ball.



Rappelons que ce championnat U17 ne concerne pas uniquement les jeunes filles. Plus tôt dans la matinée, l'équipe masculine de Bourgeon A a battu Antenne de Walia avec un score de 57 à 39.



Djibrine Dopalto, fervent supporter du basket-ball, a exprimé son admiration pour le talent de ces jeunes joueuses. Il a également appelé le gouvernement à les soutenir davantage afin de permettre à cette discipline de prospérer.



À la fin du match, l'équipe de Black Cab a remporté la finale avec un score de 34 à 28. C'est la directrice générale de 1XBET, Madame Agbo Grâce Karen, qui a remis le trophée aux gagnantes. Quant à l'équipe perdante, elle a reçu une enveloppe de 50 000 F et des sacs en guise d'encouragement.