Tchad : Bâton Magic vise la formation d’artistes en RDC

En prélude au concert qu’organise l’artiste Bâton Magic le 03 décembre 2021 à l’hôtel Radison Blu de Ndjamena, une conférence de presse a été organisée par le Groupe Logone Star, dans le but de faire comprendre aux médias et à la population tchadienne, l’importance de cet événement.



En effet, ce concert vise à lever les fonds pour la formation des artistes tchadiens retenus à l’Ecole de musique de l’Institut National des Arts, à Kinshasa, en République démocratique du Congo, pour trois ans.



Pour l’artiste Bâton Magic, ces artistes ont frappé à la porte du ministère de la Culture et du gouvernement, mais n’ont pas encore eu de réponse adéquate. C’est la raison pour laquelle ils ont décidé de faire ce concert pour obtenir les moyens nécessaires, et s’offrir une opportunité de formation pour les artistes non confirmés.



Face aux journaliste, Bâton Magic a expliqué que la formation à l’Institut National des Arts au Congo en musique et en art, permettra à certains d’apprendre l’écriture musicale. Il faut relever que les artistes tchadiens en général, et en particulier l’artiste Bâton Magic, contribuent fortement pour le développement de leur pays. Ainsi donc, les autorités et la population doivent faire preuve de reconnaissance, en leur apportant une aide adéquate.



L’artiste invite le public tchadien à sortir massivement les 03 et 04 décembre 2021, pour assister aux concerts. « Le Tchadien a coutume d’aimer plus ce qui vient d’ailleurs, pendant qu’il a le meilleur chez lui. Nous devons promouvoir la culture tchadienne », a-t-il conclu.