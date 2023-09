Tchad : Bébédjia se pare de vert grâce à l'initiative d'une fondation

Après une première phase de planification et d'échanges le 30 du mois dernier, la Fondation Ngabidja passe à la deuxième phase de manière concrète ce 9 septembre 2023. Sur une surface de 300 mètres de long et 20 mètres de large, 30 plants de citronniers ont été plantés, avec un espacement de 10 mètres entre chaque plant.



Le président de la Fondation Ngabidja, Ndadoum Silas, a expliqué l'objectif de cette initiative. Il s'agit non seulement d'embellir l'ITRAD (Institut Tchadien de Recherche Agronomique pour le Développement) mais aussi de créer un espace vert dans toute la ville, offrant de l'ombre et contribuant à l'amélioration de l'écosystème local.



Ndadoum Silas a appelé toutes les associations et groupements présents à Bébédjia à suivre cet exemple pour favoriser un meilleur environnement dans la ville.



Un membre actif de la fondation, qui a participé activement à l'opération, a partagé ses impressions et s'est engagé à contribuer au succès continu du projet.



Les quatre quartiers de la zone couverte par la fondation se retrouveront tous les samedis matin pour poursuivre cette initiative. Les prochaines étapes prévoient la plantation de néfliers et de mélèzes sur la deuxième et la troisième ligne de l'espace aménagé.



Cette initiative de revégétalisation montre l'engagement de la Fondation Ngabidja Bendangkara en faveur de la préservation de l'environnement et de l'amélioration de la qualité de vie dans la ville de Bébédjia.