Tchad-Bénin : une nouvelle association promeut la coopération

La création de l’association internationale, Interface Tchad-Bénin, a été officiellement annoncée le 19 septembre 2023, lors d'un point de presse à la Maison des Médias du Tchad. L’association est présidée par l'ambassadeur Thomas Adjani Adegnandjou.



Cette initiative vise à renforcer les liens sociaux et économiques entre les deux peuples tchadiens et béninois.



Cette interface s'engage à favoriser le progrès des deux sociétés, en couvrant un large éventail de domaines, notamment la culture, le social, l'économie, l'art, la culture et le sport. Elle ambitionne de renforcer les liens d'amitié et de coopération entre les deux nations.



A cette occasion, l'ambassadeur Thomas Adjani Adegnandjou a déclaré : « Ensemble, nous avons pour ambition de travailler main dans la main, pour le bien-être et le progrès de nos sociétés respectives. »