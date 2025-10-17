Alwihda Info
TCHAD

Tchad - Biltine : Réunion cruciale pour l'éradication de la poliomyélite


Alwihda Info | Par - 17 Octobre 2025


Une réunion d'information et de plaidoyer pour la lutte contre la poliomyélite s'est tenue ce vendredi 17 octobre dans le département de Biltine. Elle a été présidée par le Secrétaire Général du département, M. Issa Nassian Nimir.


  La rencontre a rassemblé les chefs de service départementaux, les autorités communales, les chefs d'arrondissements et les responsables de santé de Biltine.
 
Le message principal de l'événement était centré sur la nécessité d'une action coordonnée et d'un engagement soutenu pour éradiquer la maladie.
Selon le Secrétaire Général du Département (SGD) :
« En nous unissant en tant que département, nous renforçons notre engagement à éradiquer la poliomyélite une fois pour toutes. »
 

 

 
Cette plateforme de plaidoyer visait à réaffirmer l'importance de la mobilisation pour :
  • Renforcer les systèmes de vaccination et de surveillance.
  • Garantir que la transmission du poliovirus soit stoppée pour de bon.
Peter Kum
Peter Kum est un jeune journaliste doté d’une expérience d’une quinzaine d’années dans la collecte... En savoir plus sur cet auteur


