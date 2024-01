Tchad : Biyayo Ngandolo Laure de la province du moyen Chari remporte l'élection Miss Dary

Dans une salle comble, les cris et les youyous du public ont accompagné les sorties des candidates. Réunissant les différentes provinces du pays, cette élection a provoqué une véritable sensation de joie parmi l'audience. Après avoir planté le décor avec une danse folklorique du lac, chaque candidate a fait son entrée sur scène.



La première sortie individuelle des candidates a été suivie d'une deuxième sortie collective. Les candidates ont défilé en tenue traditionnelle, accompagnées d'une danse culturelle représentant chacune leur province, puis elles ont présenté leurs projets personnels.



Suite à cela, les jurys ont délibéré pour donner le résultat final. La candidate de la province du Logone Occidental est arrivée en deuxième position avec une récompense financière de 200 000 francs CFA. La province du Batha remporte quant à elle la première dauphine avec une enveloppe de 300 000 francs CFA. Et finalement, c'est Biyayo Ngandolo Laure représentant la province du Moyen Chari qui remporte la compétition Miss Dary avec un prix comprenant une moto ainsi qu'un routeur d'une capacité exceptionnelle : 150 Giga.



Il est important de souligner que cette deuxième édition de l'élection Miss Dary s'est achevée dans une ambiance festive et conviviale pour le plus grand plaisir de tous.