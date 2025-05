Tchad : Bohobé accueille un centre de santé moderne, fruit de l'engagement de l'OCPED

La cérémonie d’inauguration s’est déroulée le dimanche 11 mai 2025, en présence de nombreuses autorités administratives, sanitaires et coutumières de la région. Le nouveau centre de santé comprend six salles de soins modernes, un bloc sanitaire de quatre latrines, un forage d'eau potable fonctionnel, un logement décent pour le personnel soignant et un approvisionnement initial de produits pharmaceutiques essentiels. Le coût total de ce projet s'élève à plus de 36 millions de francs CFA.





Le financement intégral de ce projet a été rendu possible grâce au soutien indéfectible du président du Sénat et président d’honneur de l’OCPED, le Dr Haroun Kabadi, dont les efforts ont été chaleureusement salués par de nombreux intervenants lors de la cérémonie. Pour Monsieur Tagui Bicky, président du conseil d’administration de l’OCPED, ce centre de santé représente une réponse concrète et durable aux multiples appels à l’aide lancés par les habitants de la sous-préfecture de Bohobé.





Le médecin-chef du district sanitaire de Kyabé, le Dr Lol Mahamt Abdoulaye, a pour sa part exhorté la population à fréquenter assidûment cette nouvelle infrastructure de santé afin de contribuer activement à l’amélioration des indicateurs de santé du département du Lac-Iro. « Ce centre n’aura de véritable impact que si les habitants se l’approprient et y ont recours régulièrement », a-t-il souligné avec insistance.





Le sous-préfet de Bohobé, Monsieur Douassem Gédéon, a exprimé sa profonde satisfaction et celle de ses administrés face à ce don qu'il a qualifié de crucial pour le bien-être de la communauté. Il a notamment mis en lumière la participation active et l'enthousiasme des habitants : « Je félicite ma population qui, en plus d’avoir accueilli ce projet à bras ouverts, a participé activement en fabriquant des milliers de briques cuites pour la construction ».





Grâce à cette nouvelle infrastructure de santé, les habitants de Bohobé n’auront plus à parcourir de longues distances souvent ardues pour accéder aux soins de base. Ce centre de santé symbolise ainsi non seulement un progrès significatif dans l’accès à la santé, mais il incarne également l’espoir d’un avenir meilleur et plus sain pour les villages environnants.





Avec cet acte humanitaire significatif, l’OCPED réaffirme son engagement profond à accompagner les collectivités locales dans leur quête de développement durable, tout en plaçant la santé et le bien-être des populations au cœur de ses priorités d'action.