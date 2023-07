Tchad : Bokhit Ali Djar réhabilité à la tête de la garde forestière et faunique

Le 7 juillet 2023, sur proposition du Secrétaire Général du Ministère de l’Environnement, de la Pêche et du Développement Durable, le général Bokhit Ali Djar, suspendu de ses fonctions il y a quelques semaines a été réhabilité dans ses fonctions de directeur général de la garde forestière et faunique, selon un arrêté signé par le ministre de l’Environnement, de la Pêche et du Développement Durable, Mahamat Abdelkerim Hanno.



Le 16 juin 2023, le général Bokhit Ali Djar avait été suspendu pour manquements graves et insubordination.



L’intérim était assuré par le directeur général adjoint, Saboune Koria.