Tchad - Bongor : Succès de l'atelier de renforcement des capacités des femmes élues locales

Lors de son discours de clôture, le Chef de Bureau de la Coordination du système des Nations Unies, Monsieur Yahaya Balima, a souligné l'impact transformateur de cet atelier :



« Vous êtes aujourd’hui plus que des élues : vous êtes des leaders formées, prêtes à bâtir la paix et le développement dans toutes les régions du Tchad. Ce que vous avez acquis ici doit vivre dans vos actions, vos décisions et dans les cœurs de celles et ceux que vous représentez. »





De chaleureuses félicitations ont été adressées à toutes les participantes pour leur engagement exemplaire tout au long de l'atelier. Des remerciements sincères ont également été exprimés aux partenaires, notamment l'UNOCA (Bureau régional des Nations Unies pour l'Afrique centrale) et la France, ainsi qu'aux formateurs et aux autorités locales pour leur soutien inestimable qui a contribué au succès de cette initiative.