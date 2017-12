Tchad : Brahim Guihini présente son ouvrage « Abéché, ville de ma mère »

L'écrivain tchadien Brahim Guihini Dadi a présenté ce samedi 30 décembre 2017, dans la salle de conférence de la Faculté de médecine, son roman intitulé "Abeche, la ville de ma mère".



C'est un roman de 216 pages subdivisé en 34 parties qui relatent la vie nostalgique de l'auteur ayant vécu avec d'autres enfants dans la tolérance, dans le respect mutuel et l'amour réciproque à Abeche.



La ville est décrite comme paisible et débarrassée de tout préjugé ethnique ou régionale.



L'auteur à travers ce roman veut mettre en exergue cette ville cosmopolite qui a largement contribué par son éducation de base et par sa formation de qualité à sa réussite.



Brahim Guihini Dadi est né en 1979 à Abeche dans une famille de 4 frères.



Il a occupé plusieurs postes de responsabilité après avoir obtenu entre autres son diplôme d'ingénieur en civil, et son master en télécommunication et réseau. Depuis 2015, il est représentant à l'ASECNA.